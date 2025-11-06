Kokeb Eritrean Sports Club

Ofrecido por

Kokeb Eritrean Sports Club

Acerca de las afiliaciones

Kokeb Club Deportivo Eritreo's Membresías

Membresía Anual
$150

Válido hasta 19 de mayo de 2027

Membresía Anual - $240/año

Experimenta todos los beneficios del Club Deportivo KOKEB con nuestro plan anual. Esta membresía asegura acceso ininterrumpido a todos los programas, ligas y eventos mientras apoya nuestra misión de promover la salud, el trabajo en equipo y el orgullo cultural a través del deporte.

Los beneficios incluyen:

  • Registro prioritario para torneos y ligas
  • Acceso gratuito a los eventos anuales del club
  • Descuentos exclusivos para miembros y oportunidades de reconocimiento
  • El orgullo de ayudar a hacer crecer nuestra comunidad deportiva compartida

Una membresía. Un propósito. Una comunidad—más fuertes juntos durante todo el año.

Membresía Mensual
$15

Mensual

Membresía Mensual - $20/mes

Únete a la familia KOKEB con un plan mensual flexible diseñado para hacer que la participación sea accesible para todos. Tu contribución mensual apoya la capacitación de jóvenes, ligas de adultos, equipamiento y programas comunitarios que reúnen a los jugadores.

Los beneficios incluyen:

  • Acceso a todas las actividades y torneos del club
  • Sesiones de entrenamiento exclusivas y oportunidades de desarrollo de jugadores
  • Descuentos en mercancía de KOKEB e inscripciones a eventos
  • Derecho a voto e involucramiento en iniciativas del club

Mantente activo, conectado y parte de algo más grande—mes a mes.

Añadir una donación para Kokeb Eritrean Sports Club

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!