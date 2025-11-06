Kokeb Club Deportivo Eritreo's Membresías

Membresía Anual - $240/año

Experimenta todos los beneficios del Club Deportivo KOKEB con nuestro plan anual. Esta membresía asegura acceso ininterrumpido a todos los programas, ligas y eventos mientras apoya nuestra misión de promover la salud, el trabajo en equipo y el orgullo cultural a través del deporte.

Los beneficios incluyen:

Registro prioritario para torneos y ligas

Acceso gratuito a los eventos anuales del club

Descuentos exclusivos para miembros y oportunidades de reconocimiento

El orgullo de ayudar a hacer crecer nuestra comunidad deportiva compartida

Una membresía. Un propósito. Una comunidad—más fuertes juntos durante todo el año.