<p>Sorteo de Comida y Vino Casher 2025</p>

Cryolift Facial Value $175.
A quick, non-invasive treatment using
cold therapy to refresh your skin.
Il'argento Global Views Flower Vase
Value $250
KOSH Gift Certificate Dinner For 2!
Value $200
3 botellas del Baum Vintage 2023 ¡y un tour por la bodega en Israel!
Family Baum Winery es una bodega en Israel fundada por Sam y Rivka Baum, profundamente arraigada en su tierra natal y comprometida con la elaboración de cosechas íntimas y hechas a mano. Su viñedo, ahora ubicado en los Altos del Golán, refleja una historia personal de pasión, resiliencia y amor — cada botella es una ”expresión portátil” de su tierra y espíritu.
Hannah B Jewelry Gift Certificate
Value $100
Apeloig Kiddush Wine Fountain
Value $390
Valor del certificado de regalo $300
Consulta de Raquel Papu Nutricionista
Valor $400
Membresía de 3 meses de Barrel Wine & Cheese
Valor $450
3 clases privadas de Pilates en casa con Stephanie Cohen
Valor $500
Diseño de Micu Home- Centro de mesa de piedra natural
Valor $500
2 noche de estancia del 10 de mayo de 2026 al 30 de octubre de 2026
Valor $400
Consulta de decoración e interiorismo
Valor $500
Gift Card
Value $500
Goteo TrufaMed Superstar IV
Valor $900
Cada uno empacado con una potente mezcla de vitaminas, antioxidantes, electrolitos y potenciadores de grado médico, incluyendo complejo B, vitamina C, magnesio, zinc, glutatión, taurina y más. Diseñado para energía, inmunidad, recuperación y bienestar total del cuerpo, todo entregado en nuestra suite médica privada inspirada en un spa con cuidado de conserjería.
Pulsera de oro de 18K y diamantes Valor $1,200
Fendi- Fendigraphy Wallet on Chain Black
Valor $1,290
Allison Santhouse PA-C Tratamiento con láser de CO2 de Skin Cultured Aesthetics & Wellness Valor $1,200
Pintura de Henri D'anty Óleo sobre lienzo
Valor $12,000
