<p>Sorteo de Comida y Vino Casher 2025</p>

3 botellas del Baum Vintage 2023 ¡y un tour por la bodega en Israel!

Family Baum Winery es una bodega en Israel fundada por Sam y Rivka Baum, profundamente arraigada en su tierra natal y comprometida con la elaboración de cosechas íntimas y hechas a mano. Su viñedo, ahora ubicado en los Altos del Golán, refleja una historia personal de pasión, resiliencia y amor — cada botella es una ”expresión portátil” de su tierra y espíritu.