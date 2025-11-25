WIZO Women's International Zionist Organization

<p>Sorteo de Comida y Vino Casher 2025</p>

Zivel Cryolift Facial
$10

Cryolift Facial Value $175.

A quick, non-invasive treatment using

cold therapy to refresh your skin.

Il'argento Flower Vase
$10

Il'argento Global Views Flower Vase

Value $250

KOSH Gift Certificate
$10

KOSH Gift Certificate Dinner For 2!

Value $200

Bodega Family Baum
$10

3 botellas del Baum Vintage 2023 ¡y un tour por la bodega en Israel!

Family Baum Winery es una bodega en Israel fundada por Sam y Rivka Baum, profundamente arraigada en su tierra natal y comprometida con la elaboración de cosechas íntimas y hechas a mano. Su viñedo, ahora ubicado en los Altos del Golán, refleja una historia personal de pasión, resiliencia y amor — cada botella es una ”expresión portátil” de su tierra y espíritu.

Hannah B Jewelry
$10

Hannah B Jewelry Gift Certificate

Value $100

Apeloig
$10

Apeloig Kiddush Wine Fountain

Value $390

ESTILO POR GG
$10

Valor del certificado de regalo $300

Raquel Papu Nutricionista
$25

Consulta de Raquel Papu Nutricionista

Valor $400

Barrel Wine & Cheese
$25

Membresía de 3 meses de Barrel Wine & Cheese

Valor $450

Stephanie Cohen Pilates
$25

3 clases privadas de Pilates en casa con Stephanie Cohen

Valor $500

Micu Home
$25

Diseño de Micu Home- Centro de mesa de piedra natural

Valor $500

Residence Inn by Marriott
$25

2 noche de estancia del 10 de mayo de 2026 al 30 de octubre de 2026

Valor $400


Area By Sally
$25

Consulta de decoración e interiorismo

Valor $500

Kosher Central Gift Card
$25

Gift Card

Value $500

TrufaMed
$50

Goteo TrufaMed Superstar IV

Valor $900

Cada uno empacado con una potente mezcla de vitaminas, antioxidantes, electrolitos y potenciadores de grado médico, incluyendo complejo B, vitamina C, magnesio, zinc, glutatión, taurina y más. Diseñado para energía, inmunidad, recuperación y bienestar total del cuerpo, todo entregado en nuestra suite médica privada inspirada en un spa con cuidado de conserjería.

Ron's Diamonds
$50

Pulsera de oro de 18K y diamantes Valor $1,200

The Sales Sisters
$50

Fendi- Fendigraphy Wallet on Chain Black

Valor $1,290

Tratamiento con láser de CO2 de Skin Cultured Aesthetics & Wellness
$50

Allison Santhouse PA-C Tratamiento con láser de CO2 de Skin Cultured Aesthetics & Wellness Valor $1,200

Henri D'anty
$50

Pintura de Henri D'anty Óleo sobre lienzo

Valor $12,000

