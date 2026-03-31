KrossPlayGaming Catalyst Center (KCC) y Geek Squad Academy Campamento de Tecnología de Verano – Junio 2026

Día 1 - Fundamentos de

Tecnología y Ciberseguridad

• Introducción a las Carreras Tecnológicas

• Conceptos Básicos de Ciberseguridad (Prácticas Seguras en Internet. Conciencia de Amenazas)

• Fundamentos de Codificación y Lógica

• Exploración de Robótica y Hardware

• Creatividad Digital y Diseño Gráfico

Día 2 - Codificación, IA e Innovación Digital

• IA y Tecnologías Emergentes

• Visión General de la Tecnología de Juegos y Esports

• Construcción de Aplicaciones Sencillas

• Desafío de Proyecto de Innovación en Equipo

• Presentaciones de Estudiantes y Certificados