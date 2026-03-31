KrossPlayGaming Catalyst Center (KCC) y Geek Squad Academy Campamento de Tecnología de Verano – Junio 2026

Organizado por
Acerca de este evento
Día 1 - Fundamentos de
Tecnología y Ciberseguridad
• Introducción a las Carreras Tecnológicas
• Conceptos Básicos de Ciberseguridad (Prácticas Seguras en Internet. Conciencia de Amenazas)
• Fundamentos de Codificación y Lógica
• Exploración de Robótica y Hardware
• Creatividad Digital y Diseño Gráfico
Día 2 - Codificación, IA e Innovación Digital
• IA y Tecnologías Emergentes
• Visión General de la Tecnología de Juegos y Esports
• Construcción de Aplicaciones Sencillas
• Desafío de Proyecto de Innovación en Equipo
• Presentaciones de Estudiantes y Certificados
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