KrossPlay Gaming Catalyst Center (KCC)

Organizado por

KrossPlay Gaming Catalyst Center (KCC)

Acerca de este evento

KrossPlayGaming Catalyst Center (KCC) y Geek Squad Academy Campamento de Tecnología de Verano – Junio 2026

3000 NW 199th St

Miami Gardens, FL 33056, USA

Admisión de Estudiantes
$35

Día 1 - Fundamentos de

Tecnología y Ciberseguridad

• Introducción a las Carreras Tecnológicas

• Conceptos Básicos de Ciberseguridad (Prácticas Seguras en Internet. Conciencia de Amenazas)

• Fundamentos de Codificación y Lógica

• Exploración de Robótica y Hardware

• Creatividad Digital y Diseño Gráfico

Día 2 - Codificación, IA e Innovación Digital

• IA y Tecnologías Emergentes

• Visión General de la Tecnología de Juegos y Esports

• Construcción de Aplicaciones Sencillas

• Desafío de Proyecto de Innovación en Equipo

• Presentaciones de Estudiantes y Certificados

Añadir una donación para KrossPlay Gaming Catalyst Center (KCC)

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!