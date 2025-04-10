¡Hazte socio de La Casa De España!

Beneficios para ti:
Descuentos exclusivos: Ahorra en todas las actividades organizadas por La Casa.
Red de contactos: Amplía tu círculo social y encuentra nuevos amigos.
Influencia en la programación: ¡Tu voz cuenta! Proponte y participa en la organización de eventos.
Invierte en tu cultura:
Apoya una causa noble: Tu cuota de socio se destina íntegramente a financiar actividades culturales y comunitarias.
Crea un legado:
Ayudas a construir un futuro más fuerte para la comunidad española en Houston.
Beneficios para la comunidad:
Sé parte de una organización que enriquece la vida cultural de la ciudad.
