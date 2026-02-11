La Crosse Area Synod - Mutual Aid

La Crosse Area Synod - Mutual Aid

La Crosse Área de Ayuda Mutua

Comestibles - 1 parte item
Comestibles - 1 parte
$50

Su donación cubrirá el costo de comestibles para 1 persona durante 1 semana

Asistencia de Vivienda - 1 parte item
Asistencia de Vivienda - 1 parte
$125

10 partes cubrirán el costo promedio del alquiler para 1 familia durante 1 mes

Immigration Legal Counsel - 1 hour item
Immigration Legal Counsel - 1 hour
$300

$300 will allow an immigrant family to secure an average of 1 hour of legal representation. Depending on the type of immigration case, families often need 10-50 hours of representation ($3,000-$15,000) for their case.

Donde se necesite más - 1 parte item
Donde se necesite más - 1 parte
$25

Trabajaremos con socios comunitarios para asegurarnos de que su donación impacte la vida de alguien en nuestra comunidad

