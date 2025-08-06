Millennium Latino Project Inc

Organizado por

Millennium Latino Project Inc

Acerca de este evento

Añadir una donación para Millennium Latino Project Inc

$

Ventas cerradas

La Cultura Fest - Non-Profit / Creatives

Lynn

MA 01905, USA

Raíces
$65

Logo on ALL marketing materials - Mention on Main Stage - Mid-size logo on Main Event Banner - Logo placement on back of event branded shirt - 3 Social Media Shoutout - 2 Event Branded Shirt - 1 year long feature in MLP Newsletter and website - Opportunity to have 4’x4’ banner in kid zone

Artist
$65

Please complete Tabling form after payment submission. A MLP representative will reach out if needed.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!