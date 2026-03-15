Organizado por

Music Ministry of Saint Aloysius Parish

Acerca de este evento

La Dolce Sera: Un Concierto con Cena Italiana

40 Maple St

New Canaan, CT 06840, USA

Asientos Generales - Entrada para Cena y Concierto
$75

Admisión para una persona.


Disfrute de una cena italiana tipo buffet preparada por catering, con vino compartido durante todo el concierto.


Nota: Este evento es para personas mayores de 21 años.

Mesa Reservada para 8 Personas - Cena y Concierto
$600

Quedan 8

Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Admisión para ocho personas en una mesa reservada.


Disfrute de una cena italiana tipo buffet preparada por catering, con vino compartido durante todo el concierto.


Nota: Este evento es para personas mayores de 21 años.

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