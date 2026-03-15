La Dolce Sera: Un Concierto con Cena Italiana

Organizado por
Acerca de este evento
Admisión para una persona.
Disfrute de una cena italiana tipo buffet preparada por catering, con vino compartido durante todo el concierto.
Nota: Este evento es para personas mayores de 21 años.
Quedan 8
Admisión para ocho personas en una mesa reservada.
Disfrute de una cena italiana tipo buffet preparada por catering, con vino compartido durante todo el concierto.
Nota: Este evento es para personas mayores de 21 años.
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