La rifa anual 2025 de La Familia de Raiza y Los Superhéroes
CHACABANA SHIRT 1 TKT
$25
Queridos Superhéroes,
Este sábado 19 de Abril, La Familia de Raiza y Los Superhéroes vuelve al Batey Montecristi para llevar almuerzo, ropa, higiene, corte de cabello, amor y esperanza a quienes más lo necesitan.
Para lograrlo, estoy organizando una RIFA BENÉFICA muy especial.
¡Vístete de gala y apoya con propósito!
Participa para ganar una Chacabana Despampanante by Raiza Bonaparte, valorada en $275, de mi nueva colección 2025.
Única, lujosa y personalizada. Para hombre o mujer.
Boletos:
1 por $25
6 por $100
Cada boleto es una semilla de amor.
Gracias por siempre ser parte del milagro.
Gracias 🙏🏽
Raiza Bonaparte💋
Queridos Superhéroes,
Este sábado 19 de Abril, La Familia de Raiza y Los Superhéroes vuelve al Batey Montecristi para llevar almuerzo, ropa, higiene, corte de cabello, amor y esperanza a quienes más lo necesitan.
Para lograrlo, estoy organizando una RIFA BENÉFICA muy especial.
¡Vístete de gala y apoya con propósito!
Participa para ganar una Chacabana Despampanante by Raiza Bonaparte, valorada en $275, de mi nueva colección 2025.
Única, lujosa y personalizada. Para hombre o mujer.
Boletos:
1 por $25
6 por $100
Cada boleto es una semilla de amor.
Gracias por siempre ser parte del milagro.
Gracias 🙏🏽
Raiza Bonaparte💋
STUNNING SHIRT WITH PURPOSE
$100
Esto incluye 6 boletos
Dear Superheroes,
This Saturday, April 19, Raiza's Family and The Superheroes return to Batey Montecristi to bring lunch, clothes, hygiene, haircuts, love and hope to those who need it most.
To achieve this, I am organizing a very special CHARITABLE RAFFLE.
Dress up in gala and support with purpose! Participate to win a Stunning Shirt by Raiza Bonaparte, valued at $275, from my new 2025 collection.
Unique, luxurious and personalized. For men or women.
Tickets: $25
Each ticket is a seed of love.
Thank you for always being part of the miracle.
Thank you 🙏🏽
Raiza Bonaparte💋
Dear Superheroes,
This Saturday, April 19, Raiza's Family and The Superheroes return to Batey Montecristi to bring lunch, clothes, hygiene, haircuts, love and hope to those who need it most.
To achieve this, I am organizing a very special CHARITABLE RAFFLE.
Dress up in gala and support with purpose! Participate to win a Stunning Shirt by Raiza Bonaparte, valued at $275, from my new 2025 collection.
Unique, luxurious and personalized. For men or women.
Tickets: $25
Each ticket is a seed of love.
Thank you for always being part of the miracle.
Thank you 🙏🏽
Raiza Bonaparte💋
Añadir una donación para La Familia de Raiza y Los Superheroes
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!