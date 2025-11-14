La Loma Jr high PTA

Las Poinsettias Duarte se cultivan en macetas de 6.5" y vienen con una cubierta de color para la maceta y un protector de papel para transportarlas. Las plantas tienen una altura promedio de 14" a 16", dependiendo de la variedad.

