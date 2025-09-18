<p>La Plata County 4-H's Tasas de Inscripción</p>

Ofrecido por
Acerca de las afiliaciones
Anual
Los Cloverbuds son miembros entre 5-7 años.
Anual
El primer miembro de la familia entre 8-18 años.
Anual
Cada miembro adicional en la familia entre 8-18 años.
Sin expiración
Cloverbuds are members between 5-7 years old that was in 4-H in 2025.
Sin expiración
The first member in the family between 8-18 years old that was in 4-H in 2025
Sin expiración
Each additional member in the family between 8-18 years old, that was in 4-H in 2025
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!