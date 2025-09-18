La Plata County 4-H

Ofrecido por

La Plata County 4-H

Acerca de las afiliaciones

<p>La Plata County 4-H's Tasas de Inscripción</p>

Cloverbud 5-7 años
$15

Anual

Los Cloverbuds son miembros entre 5-7 años.

1er Miembro de la Familia (8-18 años)
$30

Anual

El primer miembro de la familia entre 8-18 años.

Cada Miembro Adicional en la Familia (8-18 años)
$25

Anual

Cada miembro adicional en la familia entre 8-18 años.

Returning Cloverbud
$45

Sin expiración

Cloverbuds are members between 5-7 years old that was in 4-H in 2025.

Returning 4-H Member - 1st in the family
$60

Sin expiración

The first member in the family between 8-18 years old that was in 4-H in 2025

Returning 4-H member - Additional members in the family
$55

Sin expiración

Each additional member in the family between 8-18 years old, that was in 4-H in 2025

Añadir una donación para La Plata County 4-H

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!