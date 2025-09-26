La Quinta High School PTO 25-26 Membership Donation Drive

Parent/Staff Blackhawk
$10

Good for: anyone who wants to be “in the loop” and counted
Perks:

  • Digital welcome kit (meeting dates, how to plug in)
  • “PTO Member” email badge for your signature
Blackhawk Supporter
$25

Good for: families who can add a little extra
Perks (above +):

  • Name listed on the PTO website “Member Roll” (optional)
Blackhawk Family
$50

Good for: most families; our “heartbeat” tier

Perks (above +):

  • Digital certificate you can print/post
Flight Crew
$100

Good for: families who want to “do a little more”
Perks (above +):

  • “Thank-you” shout-out in the PTO newsletter/socials (optional)
Soaring Blackhawk
$250

Good for: donors funding extras like mini-grants & hospitality
Perks (above +):

  • Name on Donor Wall (website & poster)
  • Blackhawk Business Spotlight
Legacy Blackhawk
$500

Good for: anchor supporters underwriting student/staff impact
Perks (above +):

  • Exclusive Shout-out on the PTO socials
  • Sponsored $100 Mini-Grant in your family or business name
  • Blackhawk Business Spotlight
