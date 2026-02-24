Junior League Of The Great Lakes Bay Region

Organizado por

Junior League Of The Great Lakes Bay Region

Acerca de este evento

Ladies in Leadership Brunch

6200 State St

Saginaw, MI 48603, USA

1 hora de entrada general: no reembolsable
$30

La entrada le da acceso a un mundo de Navidad con árboles, coronas y decoraciones, todo sorteado para apoyar a nuestra comunidad! Licencias de rifa: R82606 & R82607 *los boletos no son reembolsables, la entrada es para una vez, no para la totalidad del evento*

1 hora Niños menores de 6 años: no reembolsable
$35

¡Los niños menores de 6 años entran gratis! Disfruta de la alegría navideña con toda la familia. Licencias de rifa: R82606 & R82607 *los boletos no son reembolsables, la entrada es para una vez, no para la totalidad del evento*

1 hora Militar I (Veterano o activo) entrada: no reembolsable
$245
Este es un boleto de grupo, incluye 7 boletos

¡Los veteranos entran gratis! Su identificación militar será revisada en la entrada. Licencias de rifa: R82606 & R82607

*los boletos no son reembolsables, la entrada es para una vez, no para la totalidad del evento*

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