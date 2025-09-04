Illinois Congress Of Parents Teachers

Illinois Congress Of Parents Teachers

Lake Park PTA Recaudación de Fondos de Affy Tapple

Manzanas de Caramelo con Maní
$2

¡Nuestro producto más famoso y popular! Una manzana fresca y crujiente es sumergida en nuestro famoso caramelo casero y luego se enrolla en maní crujiente.

Manzanas de Caramelo Normales
$2

¡Nuestra famosa manzana de caramelo, pero sin maní! Disfrute de nuestras manzanas frescas y crujientes sumergidas en nuestro famoso caramelo casero.

Manzanas de Caramelo con Rociado de Otoño
$2

Una manzana fresca y crujiente es sumergida en nuestro famoso caramelo y luego se enrolla en rociado de otoño de color naranja, amarillo y negro.

Manzanas de Caramelo con Chocolate y Maní
$2

Una manzana fresca y crujiente es sumergida en nuestro famoso caramelo y luego se enrolla en chispas de chocolate y maní tostado y picado.

Manzanas de Caramelo con Zapple Ácido
$2.50

Una manzana fresca y crujiente es sumergida en nuestro famoso caramelo y luego se enrolla en trozos de caramelos ácidos de Limonada de Cereza Salvaje.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!