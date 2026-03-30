Festival de Artes Landmark 2026

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Acerca de este evento
Dibujo con tiza para todas las edades, con una mesa disponible para aquellos que la necesiten. Los participantes pueden ingresar su dibujo en una categoría de edad coordinada para la competencia. Los ganadores recibirán premios temáticos de arte.
Esta estación es gratuita para los asistentes.
Suministros de arte de espirografo para todas las edades. Lleve su arte a casa o déjelo para inspirar a otros.
Esta estación es gratuita para los asistentes.
Una gran obra de arte comunitaria creada por los participantes del festival y donada a una organización local para exhibirse!
Esta estación es gratuita para los asistentes.
Una gran rueda de color interactiva disponible para todas las edades para caminar a través de ella. Habrá materiales educativos disponibles para aprender sobre la teoría del color.
Esta estación es gratuita para los asistentes.
Agua embotellada y opciones de recarga de botellas de agua disponibles de forma gratuita para todos los asistentes, vendedores y voluntarios.
Ayuda a que todos experimenten el arte apoyando los costos generales de este festival.
Promueve la curiosidad para todas las edades y habilidades apoyando los costos generales de este festival.
¡Quién sabe qué joven artista podría inspirarse en este evento! Apoya los costos generales de este festival.
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