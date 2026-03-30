Centre For Arts & Artists

Organizado por

Centre For Arts & Artists

Acerca de este evento

Festival de Artes Landmark 2026

600 N 2nd Ave W

Newton, IA 50208, USA

Estación de Arte con Tiza
$250

Dibujo con tiza para todas las edades, con una mesa disponible para aquellos que la necesiten. Los participantes pueden ingresar su dibujo en una categoría de edad coordinada para la competencia. Los ganadores recibirán premios temáticos de arte.

Esta estación es gratuita para los asistentes.

Estación de Arte con Espirografo
$250

Suministros de arte de espirografo para todas las edades. Lleve su arte a casa o déjelo para inspirar a otros.

Esta estación es gratuita para los asistentes.

Estación de Arte Comunitario
$500

Una gran obra de arte comunitaria creada por los participantes del festival y donada a una organización local para exhibirse!

Esta estación es gratuita para los asistentes.

Estación de Rueda de Color
$500

Una gran rueda de color interactiva disponible para todas las edades para caminar a través de ella. Habrá materiales educativos disponibles para aprender sobre la teoría del color.

Esta estación es gratuita para los asistentes.

Estaciones de Agua
$500

Agua embotellada y opciones de recarga de botellas de agua disponibles de forma gratuita para todos los asistentes, vendedores y voluntarios.

El arte es para todos
$25

Ayuda a que todos experimenten el arte apoyando los costos generales de este festival.

La creatividad nos mantiene curiosos
$50

Promueve la curiosidad para todas las edades y habilidades apoyando los costos generales de este festival.

Invierte en Artistas Emergentes
$100

¡Quién sabe qué joven artista podría inspirarse en este evento! Apoya los costos generales de este festival.

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