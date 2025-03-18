Las Animas - Un Hogar Para Todos - Evento de Voluntariado para Personas sin Hogar

Otorga acceso al evento con acceso a actividades de taller y refrigerios.
Otorga acceso al evento con acceso a actividades de taller y refrigerios.
Admisión VIP de Voluntarios
$25
Permite la entrada al evento con acceso a las actividades del taller y refrigerios + una donación adicional de $20 a Keep Trinidad Safe para quienes no tienen hogar.
Permite la entrada al evento con acceso a las actividades del taller y refrigerios + una donación adicional de $20 a Keep Trinidad Safe para quienes no tienen hogar.
Admisión de Súper Patrocinador
$100
Sponsoriza nuestro evento con tu entrada! Permite la entrada al evento con acceso a actividades de talleres y refrescos, una donación a Mantener Trinidad Segura para aquellos que no tienen hogar, un reconocimiento en el evento, y tu logotipo en los materiales del programa si así lo deseas.
Sponsoriza nuestro evento con tu entrada! Permite la entrada al evento con acceso a actividades de talleres y refrescos, una donación a Mantener Trinidad Segura para aquellos que no tienen hogar, un reconocimiento en el evento, y tu logotipo en los materiales del programa si así lo deseas.
Añadir una donación para Soco Cares DBA Keep Trinidad Safe
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!