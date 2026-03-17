Ríete a carcajadas: Un evento de recaudación de fondos de comedia de CYT Dallas

Disfruta de una noche divertida y familiar de comedia mientras apoyas a CYT Dallas

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Esta entrada incluye acceso al evento benéfico de comedia de CYT Dallas con Tim Ketchersid. Los invitados experimentarán un ambiente comunitario acogedor, una actuación de comedia de alta calidad y la oportunidad de conectarse con otros que apoyan a los jóvenes en las artes.





La ubicación es de admisión general. Las puertas abren a las 6:30 PM y el show comienza a las 7:00 PM.