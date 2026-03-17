Ríete a carcajadas: Un evento de recaudación de fondos de comedia de CYT Dallas

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Acerca de este evento
Disfruta de una noche divertida y familiar de comedia mientras apoyas a CYT Dallas
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Esta entrada incluye acceso al evento benéfico de comedia de CYT Dallas con Tim Ketchersid. Los invitados experimentarán un ambiente comunitario acogedor, una actuación de comedia de alta calidad y la oportunidad de conectarse con otros que apoyan a los jóvenes en las artes.
La ubicación es de admisión general. Las puertas abren a las 6:30 PM y el show comienza a las 7:00 PM.
Maximiza tu impacto y recibe reconocimiento premium y acceso.
Este paquete incluye:
La ubicación es de admisión general. Las puertas abren a las 6:30 PM y el show comienza a las 7:00 PM.
Eleve su apoyo y reciba mayor visibilidad y acceso.
Este paquete incluye:
La ubicación es de admisión general. Las puertas abren a las 6:30 PM y el show comienza a las 7:00 PM.
Apoye a CYT Dallas mientras disfruta del evento con reconocimiento y beneficios añadidos.
Este paquete incluye:
La ubicación es de admisión general. Las puertas abren a las 6:30 PM y el show comienza a las 7:00 PM.
Make your night even better with a classic theater-style snack combo. ( Day of event will be $15 )
Includes:
Perfect for enjoying during the show.
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