CYT Dallas

Organizado por

CYT Dallas

Acerca de este evento

Ríete a carcajadas: Un evento de recaudación de fondos de comedia de CYT Dallas

907 W Main St

Lewisville, TX 75067, USA

Admisión General
$50

Disfruta de una noche divertida y familiar de comedia mientras apoyas a CYT Dallas

.

Esta entrada incluye acceso al evento benéfico de comedia de CYT Dallas con Tim Ketchersid. Los invitados experimentarán un ambiente comunitario acogedor, una actuación de comedia de alta calidad y la oportunidad de conectarse con otros que apoyan a los jóvenes en las artes.


La ubicación es de admisión general. Las puertas abren a las 6:30 PM y el show comienza a las 7:00 PM.

Patrocinador Nivel - Oro
$1,000

Maximiza tu impacto y recibe reconocimiento premium y acceso.

Este paquete incluye:

  • 6 boletos para el evento con asientos reservados
  • Colocación prominente del logo en la presentación del patrocinador y materiales de marketing
  • Reconocimiento verbal durante el evento
  • Reconocimiento destacado en las redes sociales de CYT Dallas
  • Acceso prioritario a los boletos de Gala con oportunidades de asientos premium

La ubicación es de admisión general. Las puertas abren a las 6:30 PM y el show comienza a las 7:00 PM.

Patrocinador Nivel - Plata
$500

Eleve su apoyo y reciba mayor visibilidad y acceso.

Este paquete incluye:

  • 4 boletos para el evento
  • Colocación del logo en la presentación del patrocinador y materiales del evento
  • Reconocimiento verbal durante el evento
  • Acceso anticipado a los boletos de Gala con opciones de asientos preferentes

La ubicación es de admisión general. Las puertas abren a las 6:30 PM y el show comienza a las 7:00 PM.

Patrocinador Nivel - Bronce
$250

Apoye a CYT Dallas mientras disfruta del evento con reconocimiento y beneficios añadidos.

Este paquete incluye:

  • 2 boletos para el evento
  • Reconocimiento en la presentación del patrocinador durante el evento
  • Nombre del negocio en los materiales del evento
  • Acceso anticipado a la ventana de compra de boletos de Gala

La ubicación es de admisión general. Las puertas abren a las 6:30 PM y el show comienza a las 7:00 PM.

Concessions Bundle
$10

Make your night even better with a classic theater-style snack combo. ( Day of event will be $15 )

Includes:

  • Fresh popcorn
  • Your choice of candy
  • A drink

Perfect for enjoying during the show.

Añadir una donación para CYT Dallas

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!