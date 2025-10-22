Ventas cerradas

La Subasta Silenciosa de Laughter League.

Caja de Regalo de Autocuidado de Candlelilla Co.
$25

Puja inicial

Vela de aceite esencial hecha a mano infusionada con Reiki, jabón y sales de baño. Todo natural, vegano, hecho en lotes pequeños con 100% aceites esenciales y amor.

Canasta de Cena y Bebidas
$160

Puja inicial

Tres botellas de vino de la bodega Hartford Court Russian River Valley y una tarjeta de regalo de $100 para City Feed and Supply. El vino incluye un Chardonnay, un Pinot Noir y un Zinfandel.

Tratamiento de 60 minutos de Stepping Stone Wellness
$65

Puja inicial

Elige cualquier tratamiento de los siguientes:


Acupuntura y Medicina Herbal China

Terapia de Masaje

Terapia Abdominal

Terapia Craneosacral

Reflexología

Terapia de Sonido Vibracional

Tratamientos Pediátricos y Adolescentes

Membresía de Fanático del Cine de Coolidge Corner Theatre
$65

Puja inicial

Canasta de Coolidge Corner
$35

Puja inicial

Tarjeta de regalo de $35 para Brookline Booksmith y dos entradas para un espectáculo de tu elección en

Puppet Showplace Theatre

Cesta para Amantes del Café
$175

Puja inicial

La tarjeta de capricho semanal de 1369 Coffee House otorga al titular una bebida gratuita a elegir por semana durante un año. La cesta también incluye una taza de viaje reutilizable, dos tabletas de chocolate y 12 oz de café Mina Rica

Cesta de Autocuidado y Masajes
$85

Puja inicial

Masaje de 1 hora por Jo K. Gray Massage y una cesta de regalo Cleenland con un certificado de regalo de $20 Cleenland

Certificado de regalo

Impresión en Metal por Dr. Mal
$60

Puja inicial

Impresión en Metal por Dr. Mal
$40

Puja inicial

Mandala por Joy Powers
$40

Puja inicial

Clyde Por LTP Mosaics
$160

Puja inicial

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!