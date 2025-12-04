Lee Martinez Elementary PTA's Subasta Silenciosa

¡Disfruta de una agradable noche en casa con nuestra Cesta de Vino!

Esta cesta incluye:

Botella de Yellow Tail Cabernet Sauvignon

Juego de vasos de vino sin tallo de silicona

Copa de vino con detalles de bota de vaquero rosa

Chocolate oscuro cubierto de granos de café espresso

Frambuesas liofilizadas cubiertas de chocolate

Galletas de higo y miel

Aceitunas verdes marinadas





Valorada en $80