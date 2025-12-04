Lee Martinez Elementary PTA's Subasta Silenciosa

Organizado por
Acerca de este evento
Puja inicial
Disfruta de una noche en Hutto! Esta cesta incluye:
Tarjeta de regalo Jack Allen de $30
Tarjeta de regalo de arcade Hooky de $50
2 pases de película para Hooky
2 bolsas de palomitas de maíz en Hooky
Tarjeta de regalo de $10 para CeCe's FroYo
Valorada en $130
Puja inicial
¡Diviértete en la cocina con nuestra Cesta de Repostería!
Esta cesta incluye:
Contenedor de plástico con muñeco de nieve
3 mezclas para hornear incluyendo una sin gluten
Confites
Kit de prensa de galletas
Valorada en $20
Puja inicial
Relájese en casa con nuestra lujosa Cesta de Spa
Esta cesta incluye:
Set de belleza de 6 piezas de Victoria Secret
Vela perfumada
Spa para los pies
Brillo de labios
Mascarillas para la cara
Mascarilla para labios
Valorada en $100
Puja inicial
4 Asientos Reservados en Primera Fila durante la Ceremonia de Graduación de Kindergarten
Puja inicial
¡Disfruta de una agradable noche en casa con nuestra Cesta de Vino!
Esta cesta incluye:
Botella de Yellow Tail Cabernet Sauvignon
Juego de vasos de vino sin tallo de silicona
Copa de vino con detalles de bota de vaquero rosa
Chocolate oscuro cubierto de granos de café espresso
Frambuesas liofilizadas cubiertas de chocolate
Galletas de higo y miel
Aceitunas verdes marinadas
Valorada en $80
Puja inicial
Disfruta del almuerzo y juegos con el Director Johnson.
Puja inicial
Puja inicial
¡Prepárate para acurrucarte con nuestra Manta Acolchada!
Esta cesta incluye:
Manta
Set de tazas
Mezcla para chocolate caliente
Mascarillas para manos
Valorado en $25
Puja inicial
4 Asientos de Primera Fila Reservados durante la Ceremonia de Graduación de Preescolar
Puja inicial
¡Consigue un cuidado y recorte con nuestra Cesta de Cuidado Capilar para Hombres!
Esta cesta incluye:
Tarjeta de regalo para un corte de pelo en Nequiz Salon
Shampoo
Acondicionador
Pomada
Cupones para servicios adicionales
Valorado en $125
Puja inicial
Su pequeño escolar puede enseñar junto al profesor de Música, Arte o Educación Física durante una clase.
Puja inicial
4 Asientos reservados en primera fila durante la Ceremonia de Graduación de 5to Grado
Puja inicial
¡Mímese a usted mismo o a alguien especial con nuestra Canasta de Cuidado del Cabello para Mujer!
Esta canasta incluye:
Tarjeta de regalo para corte de cabello de mujer
Shampoo
Acondicionador
Aceite de Argán
Cupones para servicios adicionales
Valorado en $150
Puja inicial
¡Únete a la Srta. Rogers en el Kinder Pod para hacer un bocadillo especial de vacaciones!
Puja inicial
Aretes colgantes Kendra Scott
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
¡Únete a la Sra. Finalyson en el escenario de la cafetería después de la escuela con 2 amigos para una Fiesta de Karaoke!
Puja inicial
¡Únete a la Sra. Murillo después de la escuela para hacer una increíble casita de jengibre!
