Organizado por

Lee Martinez Elementary PTA

Acerca de este evento

Ventas cerradas

Lee Martinez Elementary PTA's Subasta Silenciosa

Lugar de recogida

301 Main Hippo Dr, Hutto, TX 78634, USA

Cesta de Noche item
Cesta de Noche
$20

Puja inicial

Disfruta de una noche en Hutto! Esta cesta incluye:

Tarjeta de regalo Jack Allen de $30

Tarjeta de regalo de arcade Hooky de $50

2 pases de película para Hooky

2 bolsas de palomitas de maíz en Hooky

Tarjeta de regalo de $10 para CeCe's FroYo


Valorada en $130

Cesta de Repostería item
Cesta de Repostería
$5

Puja inicial

¡Diviértete en la cocina con nuestra Cesta de Repostería!

Esta cesta incluye:

Contenedor de plástico con muñeco de nieve

3 mezclas para hornear incluyendo una sin gluten

Confites

Kit de prensa de galletas


Valorada en $20

Cesta de Spa item
Cesta de Spa
$20

Puja inicial

Relájese en casa con nuestra lujosa Cesta de Spa

Esta cesta incluye:

Set de belleza de 6 piezas de Victoria Secret

Vela perfumada

Spa para los pies

Brillo de labios

Mascarillas para la cara

Mascarilla para labios


Valorada en $100

Asientos Reservados de Graduación de Kindergarten item
Asientos Reservados de Graduación de Kindergarten
$20

Puja inicial

4 Asientos Reservados en Primera Fila durante la Ceremonia de Graduación de Kindergarten

Cesta de Vino item
Cesta de Vino
$15

Puja inicial

¡Disfruta de una agradable noche en casa con nuestra Cesta de Vino!

Esta cesta incluye:

Botella de Yellow Tail Cabernet Sauvignon

Juego de vasos de vino sin tallo de silicona

Copa de vino con detalles de bota de vaquero rosa

Chocolate oscuro cubierto de granos de café espresso

Frambuesas liofilizadas cubiertas de chocolate

Galletas de higo y miel

Aceitunas verdes marinadas


Valorada en $80

Almuerzo con el Director item
Almuerzo con el Director
$5

Puja inicial

Disfruta del almuerzo y juegos con el Director Johnson.

Provision de Arte item
Provision de Arte
$10

Puja inicial

Cesta de Comodo item
Cesta de Comodo
$5

Puja inicial

¡Prepárate para acurrucarte con nuestra Manta Acolchada!

Esta cesta incluye:

Manta

Set de tazas

Mezcla para chocolate caliente

Mascarillas para manos


Valorado en $25

Asientos Reservados para Graduación de Preescolar item
Asientos Reservados para Graduación de Preescolar
$20

Puja inicial

4 Asientos de Primera Fila Reservados durante la Ceremonia de Graduación de Preescolar

Cesta de Cuidado Capilar para Hombres item
Cesta de Cuidado Capilar para Hombres
$20

Puja inicial

¡Consigue un cuidado y recorte con nuestra Cesta de Cuidado Capilar para Hombres!

Esta cesta incluye:

Tarjeta de regalo para un corte de pelo en Nequiz Salon

Shampoo

Acondicionador

Pomada

Cupones para servicios adicionales


Valorado en $125

Profesor Especial para la Clase item
Profesor Especial para la Clase
$5

Puja inicial

Su pequeño escolar puede enseñar junto al profesor de Música, Arte o Educación Física durante una clase.

Asientos Reservados para la Graduación de 5to Grado item
Asientos Reservados para la Graduación de 5to Grado
$20

Puja inicial

4 Asientos reservados en primera fila durante la Ceremonia de Graduación de 5to Grado

Cesta de Cuidado del Cabello para Mujer item
Cesta de Cuidado del Cabello para Mujer
$20

Puja inicial

¡Mímese a usted mismo o a alguien especial con nuestra Canasta de Cuidado del Cabello para Mujer!

Esta canasta incluye:

Tarjeta de regalo para corte de cabello de mujer

Shampoo

Acondicionador

Aceite de Argán

Cupones para servicios adicionales


Valorado en $150

Una Merienda Festivo con la Srta. Rogers item
Una Merienda Festivo con la Srta. Rogers
$5

Puja inicial

¡Únete a la Srta. Rogers en el Kinder Pod para hacer un bocadillo especial de vacaciones!

Aretes Kendra Scott item
Aretes Kendra Scott
$20

Puja inicial

Aretes colgantes Kendra Scott

Basketball con Director Johnson item
Basketball con Director Johnson
$5

Puja inicial

Disfruta de un tiempo en el gimnasio después de clases con un juego de baloncesto con el Sr. Johnson.
Cesta Diversion Familiar item
Cesta Diversion Familiar
$50

Puja inicial

Horas de entretenimiento para tu familia con nuestra Canasta de Diversión Familiar! Esta cesta incluye: $50 tarjeta de Hooky Arcade, 8 horas de Tiempo de Salto en Altitude, 4 pases para 18 hoyos en Monster Golf, juego de mesa Sorry, Puzzles, juego de cartas Uno, tarjeta de regalo de $30 para CeCe FroYo y tarjeta de regalo de $20 para Double Dave's Pizza. Valorado en $360
Juegos y Meriendas con Mrs. Siler item
Juegos y Meriendas con Mrs. Siler
$5

Puja inicial

Tú y 2 amigos están invitados a jugar juegos y disfrutar de bocadillos con la Sra. Siler después de clases.
Cesta de Articulos para Parrilla item
Cesta de Articulos para Parrilla
$20

Puja inicial

Siempre es temporada de parrilladas en Texas, así que ¡prepárate con nuestra Canasta de Parrilla! Esta cesta incluye: 4 bistecs NY Strip de un ranchero local, Herramientas para la parrilla, Paquete de condimentos, 3 libros de cocina. Valorado en $125
Teapioca Cesta item
Teapioca Cesta
$20

Puja inicial

¡Sacia tu sed con nuestra cesta de regalo de Teapioca Lounge! Esta cesta incluye: tarjeta de regalo de $25, taza de viaje, varios tés. Valorado en $75
Karaoke con la Sra. Finlayson item
Karaoke con la Sra. Finlayson
$5

Puja inicial

¡Únete a la Sra. Finalyson en el escenario de la cafetería después de la escuela con 2 amigos para una Fiesta de Karaoke!

Haciendo Casitas de Jengibre con la Sra. Murillo item
Haciendo Casitas de Jengibre con la Sra. Murillo
$5

Puja inicial

¡Únete a la Sra. Murillo después de la escuela para hacer una increíble casita de jengibre!

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!