Legend Acres Turkey Hunt

Organizado por
Acerca de este evento
Incluye: Entrada en una categoría de Concurso de disfraces de su elección - Más divertido, Más creativo, Mejor dúo humano-perro, Más espeluznante o Factor 'Awww'.
Premios: ¡Paquetes de premios temáticos y entradas extra para la rifa para los ganadores!
Join us at 7 PM in Surprise, AZ. Dress up with your dog, enjoy safe off-leash play, earn extra raffle entries for sweaters, and support Legend Acres Charities Foundation. Includes entry into the Holiday Sweater Contest.
Incluye: Cubre la participación de un veterano y la admisión para su perro de servicio.
Add an official entry to the Legend Acres Holiday Sweater Contest (Nov 29–Dec 31). Upload your dog’s photo and compete for prizes based on community votes. Supports Legend Acres Charities Foundation.
Incluye: 12 participaciones en la rifa a una tarifa de paquete con descuento.
Incluye: Una entrada adicional a la rifa.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!