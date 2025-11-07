Legend Acres Charities

Organizado por

Legend Acres Charities

Acerca de este evento

Legend Acres Turkey Hunt

13854 W Fargo Dr

Surprise, AZ 85374, USA

Concurso de disfraces
$35

Incluye: Entrada en una categoría de Concurso de disfraces de su elección - Más divertido, Más creativo, Mejor dúo humano-perro, Más espeluznante o Factor 'Awww'.
Premios: ¡Paquetes de premios temáticos y entradas extra para la rifa para los ganadores!

Adult Dog Meet-Up Ticket – Holiday Social (Over 35 lbs)7-8pm
$35

Join us at 7 PM in Surprise, AZ. Dress up with your dog, enjoy safe off-leash play, earn extra raffle entries for sweaters, and support Legend Acres Charities Foundation. Includes entry into the Holiday Sweater Contest.

Patrocinar la entrada de un veterano
$35

Incluye: Cubre la participación de un veterano y la admisión para su perro de servicio.

Holiday Sweater Contest Entry Add-On
$10

Add an official entry to the Legend Acres Holiday Sweater Contest (Nov 29–Dec 31). Upload your dog’s photo and compete for prizes based on community votes. Supports Legend Acres Charities Foundation.

Paquete de Boletos de Rifa (12 Boletos)
$10

Incluye: 12 participaciones en la rifa a una tarifa de paquete con descuento.

Boleto de Rifa Extra
$1

Incluye: Una entrada adicional a la rifa.

Añadir una donación para Legend Acres Charities

$

