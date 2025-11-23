Legend Acres Virtual Holiday Sweater Contest Fundraiser

Organizado por
Incluye: Entrada en una categoría de Concurso de disfraces de su elección - Más divertido, Más creativo, Mejor dúo humano-perro, Más espeluznante o Factor 'Awww'.
Premios: ¡Paquetes de premios temáticos y entradas extra para la rifa para los ganadores!
Want to enter the same pet in more than one category? Use this add-on to add one extra category for a pet already entered. Great for pets whose sweater is both tacky and adorable! One add-on = one additional category for the same pet.
Have more than one pet who wants to join the fun? Use this add-on to enter an additional pet into one category. You’ll be able to upload a separate photo and choose a category for each additional pet. One add-on = one new pet in one category.
Incluye: Cubre la participación de un veterano y la admisión para su perro de servicio.
Incluye: Una entrada adicional a la rifa.
Incluye: 12 participaciones en la rifa a una tarifa de paquete con descuento.
Boost your entry with 12 extra votes! Perfect for giving your dog an edge in the final tally. 100% of proceeds benefit Legend Acres Charities Foundation.
Get 25 bonus votes added to your dog’s photo. Great for increasing your chances of winning your category. Supports service dog scholarships and equine-assisted wellness programs.
Help your dog shine! This pack adds 60 votes to your entry and provides a larger donation to the Legend Acres Charities Foundation.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!