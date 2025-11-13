LEHS Subasta Silente del Club de Béisbol.

Organizado por
Acerca de este evento
PICK UP ON 11/29/25 FROM 10AM-11AM AT LEHS- BASEBALL FIELD ENTRANCE NEAR TRACK
Puja inicial
Lobo Themed Whiffle Bat & HIGHLY sought after SIGNED baseball card.
Puja inicial
Puja inicial
Gift Cards include:
-Thai In Town-$25
-Chipotle- $20
-Buffalo Wild Wings-$20
-Olive Garden- $20
-Chick-Fil-A- $20
-Target- $20
-Tender-$25
-Domingo- $25
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
La imagen muestra todo lo que está incluido en la Canasta de Pickleball.
3x tarjetas de regalo de Lakeside Energy de $15 cada una
Puja inicial
Raíz del Oeste
Pulsera de Encanto de Béisbol con 6 charms
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
La imagen muestra todo lo que se incluye en la Canasta de Baseball Bling.
Puja inicial
Puja inicial
La imagen muestra todo lo que se incluye en la Canasta de Supervivencia para Dormitorio.
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
4 different kinds of freeze-dried skittles and an Amazon gift card $15.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!