LEHS Subasta Silente del Club de Béisbol.

Lugar de recogida

PICK UP ON 11/29/25 FROM 10AM-11AM AT LEHS- BASEBALL FIELD ENTRANCE NEAR TRACK

Lobo Themed Whiffle Bat & highly sought after baseball card item
$20

Puja inicial

Lobo Themed Whiffle Bat & HIGHLY sought after SIGNED baseball card.

Grilling Basket item
Grilling Basket
$30

Puja inicial

Gift Card Basket item
Gift Card Basket
$50

Puja inicial

Gift Cards include:

-Thai In Town-$25

-Chipotle- $20

-Buffalo Wild Wings-$20

-Olive Garden- $20

-Chick-Fil-A- $20

-Target- $20

-Tender-$25

-Domingo- $25

Camping Basket item
Camping Basket
$20

Puja inicial

Coffee Lovers Basket item
Coffee Lovers Basket
$20

Puja inicial

Canasta de Pickleball item
Canasta de Pickleball
$30

Puja inicial

La imagen muestra todo lo que está incluido en la Canasta de Pickleball.

3x tarjetas de regalo de Lakeside Energy de $15 cada una

Raíz del Oeste- Pulsera de Encanto de Béisbol item
Raíz del Oeste- Pulsera de Encanto de Béisbol
$15

Puja inicial

Raíz del Oeste

Pulsera de Encanto de Béisbol con 6 charms

Rough Riders- Frainyer Chavez- Gorra firmada y jersey de práctica item
Rough Riders- Frainyer Chavez- Gorra firmada y jersey de práctica
$15

Puja inicial

Rough Riders- Frainyer Chavez- GORRA ajustada FIRMADA item
Rough Riders- Frainyer Chavez- GORRA ajustada FIRMADA
$15

Puja inicial

RR- 5 MEJORES BOLETOS DE ASIENTO- GORRA FIRMADA- BOLSA CINCH item
RR- 5 MEJORES BOLETOS DE ASIENTO- GORRA FIRMADA- BOLSA CINCH
$50

Puja inicial

WorldSprings- 4 day passes item
WorldSprings- 4 day passes
$50

Puja inicial

Top Golf- 12 person event item
Top Golf- 12 person event
$75

Puja inicial

The Cove-5 Day Passes + Cabana item
The Cove-5 Day Passes + Cabana
$50

Puja inicial

Hydrous Wake Park- 2 x 2 Hr Wake Board Sessions item
Hydrous Wake Park- 2 x 2 Hr Wake Board Sessions
$25

Puja inicial

Little Elm Park Parking Pass- One Season item
Little Elm Park Parking Pass- One Season
$5

Puja inicial

Little Elm Rec Center- 3 Month Family Membership item
Little Elm Rec Center- 3 Month Family Membership
$75

Puja inicial

Westin- One (1) Night stay in Deluxe Room-Breakfast Included item
Westin- One (1) Night stay in Deluxe Room-Breakfast Included
$50

Puja inicial

Cottonwood Creek- 4Hr Pontoon Rental item
Cottonwood Creek- 4Hr Pontoon Rental
$100

Puja inicial

NTX- 4Hr. Pontoon Rental item
NTX- 4Hr. Pontoon Rental
$100

Puja inicial

Christmas Basket- Christmas Decor & Goodies item
Christmas Basket- Christmas Decor & Goodies
$10

Puja inicial

Crocheted Baseball Sling- MK shower gel- Beaded bracelet item
Crocheted Baseball Sling- MK shower gel- Beaded bracelet
$10

Puja inicial

La imagen muestra todo lo que se incluye en la Canasta de Baseball Bling.

John Mateer- SIGNED Jersey & Two (2) SIGNED Collector cards item
John Mateer- SIGNED Jersey & Two (2) SIGNED Collector cards
$50

Puja inicial

Dorm Survival Basket item
Dorm Survival Basket
$30

Puja inicial

La imagen muestra todo lo que se incluye en la Canasta de Supervivencia para Dormitorio.

First Responder Honor Flag- Two (2) Hats, One (1) Beanie item
First Responder Honor Flag- Two (2) Hats, One (1) Beanie
$10

Puja inicial

Two (2) FREE Oil Changes- L.D. Automotive item
Two (2) FREE Oil Changes- L.D. Automotive
$20

Puja inicial

Dallas Party Bike- 4 FREE Pub Crawl Seats! item
Dallas Party Bike- 4 FREE Pub Crawl Seats!
$25

Puja inicial

JASON LESLEY- 30 MIN COACHING SESSION item
JASON LESLEY- 30 MIN COACHING SESSION
$10

Puja inicial

S'MORES BASKET item
S'MORES BASKET
$25

Puja inicial

Krunchy Kreations- Freeze dried candies- Amazon GC- $15 item
Krunchy Kreations- Freeze dried candies- Amazon GC- $15
$10

Puja inicial

4 different kinds of freeze-dried skittles and an Amazon gift card $15.

