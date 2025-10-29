Level Up Your Community 2025: Annual Gala & Fundraiser

Únete a nosotros en Level Up Your Community 2025: Gala y Recaudación Anual. Tu boleto incluye comida y 1 bebida gratuita. Disfruta de una noche con presentaciones de drag, juegos de mesa y cartas coleccionables, y una subasta silenciosa en apoyo a nuestra misión.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!