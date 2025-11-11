"Lights, K-Pop, Action" Noche de Cine.

Este boleto admite a un estudiante a nuestra Noche de Cine! Los estudiantes son bienvenidos a asistir sin un cuidador, pero por seguridad y supervisión, un cuidador debe estar en el lugar antes de las 6:00 PM para la recogida. Por favor note: Cada estudiante necesita su propio boleto. ¡Ven a disfrutar de una noche acogedora de diversión, película, y vibras otoñales mientras celebramos juntos la temporada de gratitud!