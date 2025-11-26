Autism Theater Project, Inc

Limitless LIVE: Music, Film, & The Power of The Voice Inside

5950 N Kendall Dr

Pinecrest, FL 33156, USA

VIP Ticket
$25

Show + FREE VIP CATERED RECEPTION

General Admission
$20

Show Only

Standing Ovation Donor (VIP)
$250
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

2 VIP Tickets (includes reserved seating at the 6:30 PM reception)

A Special On-Stage Shout-Out During the Show

Tax-Deductible Donation Receipt

Meet & Greet with Performers & Special Guests

VIP Supporter Sponsorship
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 3 boletos

Thanked as a sponsor in the credits of 1 episode of “The Voice inside” ($250 value)

Video shout-out on social media ($125 value)

3 VIP tickets ($125 value)

A Special On-Stage Shout-Out During the Show

Reserved Seating at the Reception Dinner

Tax-Deductible Donation Receipt

Meet & Greet with Performers & Special Guests

Patrocinio Creyente VIP
$1,500
Este es un boleto de grupo, incluye 3 boletos

TODOS LOS BENEFICIOS DEL PAQUETE DE APOYO MÁS:

Stand en el evento (valor de $1,000)

Patrocinio Defensor VIP
$2,500
Este es un boleto de grupo, incluye 3 boletos

TODOS LOS BENEFICIOS DEL PAQUETE DE CREYENTE MÁS:

50 boletos gratuitos para futuros eventos donados a jóvenes y familias, gracias a tu apoyo

Patrocinio Campeón VIP
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 3 boletos

TODOS LOS BENEFICIOS DEL PAQUETE DE DEFENSOR MÁS:

Reconocimiento en 3 episodios más de "The Voice Inside" (valor de $750), o 4 en total

Tu marca listada en nuestro sitio web y en todos los comunicados de prensa como patrocinador de ATP (valor de $3,000)

Patrocinio Visionario VIP
$7,500
Este es un boleto de grupo, incluye 3 boletos

TODOS LOS BENEFICIOS DEL PAQUETE DE CAMPEÓN MÁS:

Patrocinador corporativo principal de todos los eventos de proyección en 2026

Empresa listada en los créditos de TODOS los episodios de la primera temporada de “The Voice Inside” (valor de $1,500)

Patrocinio Productor VIP
$10,000
Este es un boleto de grupo, incluye 3 boletos

TODOS LOS BENEFICIOS DEL PAQUETE DE VISIONARIO MÁS:

Créditos de productor para toda la serie de "The Voice Inside", para todas las temporadas, en todas las plataformas (valor de $3,500+)

Entrevista de relaciones públicas/aparición con el elenco

Actuación musical en vivo y/o participación como orador en tu evento (valor de $500-$1,000, dependiendo de la ubicación)

Patrocinio Benefactor VIP
$20,000

TODOS LOS BENEFICIOS DEL PAQUETE DE PRODUCTOR MÁS:

