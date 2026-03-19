Carrera del Color Lindy Cares

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Acerca de este evento
Mención destacada en todos los lugares + logotipo en la parte delantera de la camiseta + 8 inscripciones
Logotipo destacado en las camisetas + visibilidad premium + 6 inscripciones
Branding en una zona de alto tráfico + gran visibilidad + 4 inscripciones
Logotipo en las camisetas + reconocimiento en pancartas + 2 inscripciones
Banner + reconocimiento en el sitio web + inclusión de regalos promocionales
Name on event banner + swag opportunity
Listed on website + community recognition
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