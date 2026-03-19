Lindenhurst Community Cares Coaltion

Organizado por

Lindenhurst Community Cares Coaltion

Acerca de este evento

Carrera del Color Lindy Cares

555 Heling Blvd

Lindenhurst, NY 11757, USA

Patrocinador Principal
$5,000

Mención destacada en todos los lugares + logotipo en la parte delantera de la camiseta + 8 inscripciones

Patrocinador de Camisetas
$3,000

Logotipo destacado en las camisetas + visibilidad premium + 6 inscripciones

Patrocinador de Refrescos
$2,000

Branding en una zona de alto tráfico + gran visibilidad + 4 inscripciones

Patrocinador de Línea de Meta
$500

Logotipo en las camisetas + reconocimiento en pancartas + 2 inscripciones

Socio de Impacto Comunitario
$250

Banner + reconocimiento en el sitio web + inclusión de regalos promocionales

Color Champion
$100

Name on event banner + swag opportunity

Community Supporter – Any Amount
Paga lo que puedas

Listed on website + community recognition

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