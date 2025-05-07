¡Únete a nosotros para una emocionante clase de baile en línea dirigida por Tighten Up With Tiff! Perfecta para todos los niveles de habilidad, esta sesión te enseñará divertidos y atractivos bailes en línea mientras te conectas con otros entusiastas del baile.
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Pase de 4 Clases
$45
¡Prepárate para bailar todo el verano con nuestro Pase de 4 Clases! Este pase incluye acceso a las cuatro clases de baile en línea que se realizarán el 20 de mayo, 24 de junio, 29 de julio y 26 de agosto. Perfecto para aquellos que quieran sumergirse completamente en la diversión y la emoción del baile en línea, este pase ofrece un gran valor y la oportunidad de aprender nuevos movimientos mientras te conectas con otros amantes del baile. ¡Un ahorro de $ 20 en comparación con la compra de boletos individuales!
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