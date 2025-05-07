¡Prepárate para bailar todo el verano con nuestro Pase de 4 Clases! Este pase incluye acceso a las cuatro clases de baile en línea que se realizarán el 20 de mayo, 24 de junio, 29 de julio y 26 de agosto. Perfecto para aquellos que quieran sumergirse completamente en la diversión y la emoción del baile en línea, este pase ofrece un gran valor y la oportunidad de aprender nuevos movimientos mientras te conectas con otros amantes del baile. ¡Un ahorro de $ 20 en comparación con la compra de boletos individuales!

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