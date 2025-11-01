Chickadee Foundation

Rifa de Vacaciones del Banco de Pañales Little Bird

1 Boleta de Rifa
$5

Una oportunidad de ganar grande mientras ayudas a mantener a los bebés limpios, secos y cómodos en esta temporada navideña.

Paquete de 5 Boletas de Rifa
$20
Esto incluye 5 boletos

Más entradas, más alegría y más pañales para las familias que más los necesitan.

Paquete de 20 Boletas de Rifa
$75
Esto incluye 20 boletos

Con 20 entradas, estás aumentando tus posibilidades de ganar y y teniendo un gran impacto para las familias locales.

Paquete de 100 Boletas de Rifa
$325
Esto incluye 100 boletos

¡Hazlo a lo grande para las fiestas! Con 100 entradas, estás teniendo un impacto poderoso. Tu generosidad difunde comodidad, cuidado y alegría navideña a nuestros miembros más pequeños de la comunidad.

Añadir una donación para Chickadee Foundation

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!