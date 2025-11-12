Little Blue Elementary PTA

Ofrecido por
Anual
✨ ¡Sé parte de algo grandioso con Little Blue PTA! ✨ Cuando te unes a la PTA de Little Blue, estás ayudando a que sucedan cosas increíbles para nuestros estudiantes, maestros y comunidad escolar! 💙 ¿La mejor parte? Puedes estar involucrado tanto o tan poco como desees. Convertirte en miembro no significa que tienes que asistir a reuniones o eventos (a menos que quieras, ¡por supuesto que nos encantaría que te unieras!). Cada membresía nos ayuda a hacer más por nuestros niños y nuestra escuela. ¡Juntos, hacemos una gran diferencia! 🌟
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!