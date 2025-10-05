🍁Subasta de Otoño Acogedora del Equipo de Criaturitas 🍁

Puja inicial
Conejito bordado a mano.
Diámetro de 6.5"
Embroidery Floss Set
Hamster Undated Memobook from Bellinghamsters 6" x 8.5"
Forest Animals Print Bunny Bed by Sleep Sweet Pet Beds 18" x 16"
Pink Rainbows Print Bunny Bed by Sleep Sweet Pet Beds 18" x 16"
Fruit & Chocolate Bunny Framed Print by Shirley Debraal 15" x 12"
Desert Framed Print by Shirley Debraal 8.5" x 6.5"
Fruit & Chocolate Bunny Framed Print by Shirley Debraal 15" x 12"
Antique Deer Buttons Framed Print by Shirley Debraal 8.5" x 6.5"
Antique Buttons Framed Print by Shirley Debraal 8" x 6"
Lily Framed Print by Shirley Debraal 12" x 10"
Chickens Framed Print by Shirley Debraal 11.5" x 9.5"
Fruit & Chocolate Bunny Framed Print by Shirley Debraal 8" x 6"
Fruit & Chocolate Bunny Framed Print by Shirley Debraal 8.5" x 6.5"
Antique Bunny Framed Print by Shirley Debraal 8" x 6"
Antique Toy Framed Print by Shirley Debraal 8.5" x 6.5"
Antique Duck Framed Print by Shirley Debraal 8.5" x 6.5"
Mouse Original Painting on Canvas by Mostly Mousey Art 8" x 8"
Rainbow Nub-tail Keychain 9" by Island Danger Creates
Foxy Long-tail Keychain 12" by Island Danger Creates
Bunny Pencil Case by Fubini Crafts 7" x 4"
Bunstruction Sticker by Fubini Crafts 4"
Skateboard Bunny Sticker by Fubini Crafts 4"
Rainbow Holographic Bunny Sticker by Fubini Crafts 4"
Pumpkin Bunny Pin by Fubini Crafts 1.5"
Bunny Popsicle Pin by Fubini Crafts 1.5"
Bunny in Bed Pin by Fubini Crafts 1.5"
Hamster Crochet crafting Kit by the Woobles
Tan Crocheted Guinea Pig by Bizzle Buddies 8"
Tri-Colored Crocheted Guinea Pig by Bizzle Buddies 8"
Brown & White Crocheted Guinea Pig by Bizzle Buddies 8"
$40 Gift Certificate - All Things Kids & More
Located: 3865 W 11th Ave, Eugene, OR 97402
Guinea Pig Original Painting on Canvas 8"x6"
Who Has a Pet Hedgehog?
Written by Jan Heng, Illustrated by Tan Su En.
8.5" x 11"
Floral Pencil Bag 8" x 4"
Hamster Thank You Cards (6) with envelopes 5" x 3.5"
Official Pokémon Eevee Plush 10"
Rub My Feet Bunny Card 4" x 5.5"
Peeps Pancakes Mix and Pan Set 13" from All Things Kids and More in Eugene.
CONTAINS: WHEAT AND MILK
Adopt Bunny Sticker 4"
The Sacred Rabbit Tarot Deck 4" x 5"
Clear Cherry Rat Acrylic Keychain 3"
Only Monsters Test on Animals Sticker 4"
Clear Cake & Egg Rat Acrylic Keychain 3"
Only Monsters Test on Animals Sticker 4"
Rainy Day Rat & Bunny Holographic Stickers 3" each
Handmade Hammock (black) from RatteryOrg on Etsy 10" diameter
Handmade Hammock (purple) from RatteryOrg on Etsy 10" diameter
Strawberry & Peach Donut Rodent Treats by RatteryOrg on Etsy.
Contains: Quinoa Flour, strawberries, peaches, EGG, baking powder, whole oats, olive oil, and purified water.
Hanging Rat Toy by RatteryOrg on Etsy 12"
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!