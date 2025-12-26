Oportunidades de Patrocinio de la Pequeña Liga de Béisbol

Ofrecido por
Acerca de las afiliaciones
Válido hasta 12 de marzo de 2027
● Ayuda a financiar más de $10,000 en becas para jugadores necesitados
● Donaciones de efectivo o servicios en especie aceptadas
Válido hasta 12 de marzo de 2027
● Logo de la empresa con enlace en el sitio web de Kent LL
Válido hasta 12 de marzo de 2027
Todos los beneficios de Base Hit, más:
● Banner en el jardín central (máx. 6'x3')
● Stand en el Día de Apertura para mostrar tu negocio
Válido hasta 12 de marzo de 2027
Todos los beneficios de Double Play, más:
● Anuncio de banner rotativo en el sitio web de Kent LL
● Póster de fin de temporada
● Nombre de la empresa en (1) camiseta del equipo
Válido hasta 12 de marzo de 2027
Todos los beneficios de Triple Play, más:
● Publicaciones en redes sociales (Facebook e Instagram)
● Póster o placa de fin de temporada
● Nombre de la empresa en (2) camisetas del equipo
Válido hasta 12 de marzo de 2027
● All Home Plate Hero benefits, plus:
● Additional 3’x3’ max banner for placement near concessions
● Repeat sponsors can also provide an additional 6'x3' (max) banner for additional field placement
● Business name on division jersey (up to 4 teams)
● Additional benefits depending on donation value
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!