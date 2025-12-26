Little League Baseball Inc

Little League Baseball Inc

Oportunidades de Patrocinio de la Pequeña Liga de Béisbol

Pinch Hitter-Step in and help a player when it matters most!
Paga lo que puedas

Válido hasta 12 de marzo de 2027


● Ayuda a financiar más de $10,000 en becas para jugadores necesitados

● Donaciones de efectivo o servicios en especie aceptadas

Base Hit –Every hit counts—help us keep the game strong! (Copy)
$250

Válido hasta 12 de marzo de 2027


● Logo de la empresa con enlace en el sitio web de Kent LL

Double Play - Turn two and make a big impact for the team!
$500

Válido hasta 12 de marzo de 2027

Todos los beneficios de Base Hit, más:

● Banner en el jardín central (máx. 6'x3')

● Stand en el Día de Apertura para mostrar tu negocio

Triple Play–Score big with three major benefits in one swing
$1,000

Válido hasta 12 de marzo de 2027

Todos los beneficios de Double Play, más:

● Anuncio de banner rotativo en el sitio web de Kent LL

● Póster de fin de temporada

● Nombre de la empresa en (1) camiseta del equipo

Home Plate Hero – Be the foundation of the game and
$2,500

Válido hasta 12 de marzo de 2027

Todos los beneficios de Triple Play, más:

● Publicaciones en redes sociales (Facebook e Instagram)

● Póster o placa de fin de temporada

● Nombre de la empresa en (2) camisetas del equipo

Grand Slam –Hit it out of the park with the ultimate sponsor
$5,000

Válido hasta 12 de marzo de 2027

● All Home Plate Hero benefits, plus:

● Additional 3’x3’ max banner for placement near concessions

● Repeat sponsors can also provide an additional 6'x3' (max) banner for additional field placement

● Business name on division jersey (up to 4 teams)

● Additional benefits depending on donation value

