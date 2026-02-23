Hollywood Spanish Seventh-day Adventist Church

Ofrecido por

Hollywood Spanish Seventh-day Adventist Church

Acerca de las afiliaciones

Little Maestros (3-5yr olds) - Reoccurring Payment

Clases en Grupo (3-5 años)
$105

Sin expiración

La clase de música en grupo de 12 semanas para niños de 3–5 años es de $105 por mes, facturado en tres pagos iguales. Los pagos vencen el 16 de enero, 16 de febrero y 16 de marzo. Este precio incluye clases semanales y participación en la presentación al final de la sesión.

Private Classes
$120

Sin expiración

4 classes a month for $120.

Balance
Paga lo que puedas

Sin expiración

This is the balance due from another session

Orchestra
$20

Orchestra payment is $20 a quarter.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!