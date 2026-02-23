Little Maestros (3-5yr olds) - Reoccurring Payment

Acerca de las afiliaciones
Sin expiración
La clase de música en grupo de 12 semanas para niños de 3–5 años es de $105 por mes, facturado en tres pagos iguales. Los pagos vencen el 16 de enero, 16 de febrero y 16 de marzo. Este precio incluye clases semanales y participación en la presentación al final de la sesión.
Sin expiración
4 classes a month for $120.
Sin expiración
This is the balance due from another session
Orchestra payment is $20 a quarter.
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