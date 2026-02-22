LIVE Campamento de Liderazgo 2026

Por favor tenga en cuenta: La inscripción utilizó el ingreso del hogar y el tamaño de la familia para determinar la cuota de su camper. Envíe ese monto calculado con este pago. Todos los pagos deben realizarse antes del 1 de mayo para asegurar el lugar de su hija.

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Por favor tenga en cuenta: La inscripción utilizó el ingreso del hogar y el tamaño de la familia para determinar la cuota de su camper. Envíe ese monto calculado con este pago. Todos los pagos deben realizarse antes del 1 de mayo para asegurar el lugar de su hija.