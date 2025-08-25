Subasta silenciosa de Living Classroom.

Una sesión de una hora para hasta 4 personas. Ubicación en Rengstroff Park o Sunnyvale Tennis Center en una fecha/hora acordada mutuamente. La clase privada puede adaptarse para principiantes completos o jugadores intermedios, y será impartida por un entrenador voluntario del Club de Pickleball de Mountain View. Para los principiantes, aprenderás las reglas del pickleball y los golpes básicos. Para los jugadores intermedios, será una lección de "entrenamiento y juego".