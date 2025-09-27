Organizado por

Living Positive San Antonio

Acerca de este evento

Ventas cerradas

Viviendo Subasta Silenciosa de Positive San Antonio

Lugar de recogida

702 Donaldson Ave, San Antonio, TX 78201, USA

Ahrinan's Graden item
Ahrinan's Graden
$700

Puja inicial

Original painting on linen by Joe Turner

Burger Boy on North St. Mary Strip item
Burger Boy on North St. Mary Strip
$50

Puja inicial

Signed limited edition print by Taylor Bohne . Framed and matted series of 30

Miniature door sculpture item
Miniature door sculpture
$100

Puja inicial

Sculpture by Taylor Bohne . Lady Liberty mixed media

"Dancers" item
"Dancers"
$50

Puja inicial

Vintage framed matted LaShun Beal lithograph 1991

Chinese cherry blossom decor item
Chinese cherry blossom decor
$150

Puja inicial

Vintage Cloisonne enamel brass set of three Chinese cherry blossom decor

Ferrocarril Internacional y Great Northern de Texas item
Ferrocarril Internacional y Great Northern de Texas
$100

Puja inicial

Edición limitada numerada y firmada en funda original numerada 158 de 950. Acuarela vintage de Michael Atkinson de 1987

Conjunto de tres vinos hermosos item
Conjunto de tres vinos hermosos
$50

Puja inicial

Osso Anna Napa Valley Merlot

Ab Astis Petite Sirah Texas High Plains 2018

Kerrville Hills Winery Tannat Rustic Spur 2019 del Texas Hill Country

Adornos de Navidad de Star Trek item
Adornos de Navidad de Star Trek
$40

Puja inicial

10 adornos

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!