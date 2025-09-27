Viviendo Subasta Silenciosa de Positive San Antonio

Organizado por
Acerca de este evento
Puja inicial
Original painting on linen by Joe Turner
Puja inicial
Signed limited edition print by Taylor Bohne . Framed and matted series of 30
Puja inicial
Sculpture by Taylor Bohne . Lady Liberty mixed media
Puja inicial
Vintage framed matted LaShun Beal lithograph 1991
Puja inicial
Vintage Cloisonne enamel brass set of three Chinese cherry blossom decor
Puja inicial
Edición limitada numerada y firmada en funda original numerada 158 de 950. Acuarela vintage de Michael Atkinson de 1987
Puja inicial
Osso Anna Napa Valley Merlot
Ab Astis Petite Sirah Texas High Plains 2018
Kerrville Hills Winery Tannat Rustic Spur 2019 del Texas Hill Country
Puja inicial
10 adornos
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!