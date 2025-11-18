Lombard Baseball League

Lombard Baseball League

Lombard Lightning Golf Outing Fundraiser

181N Glen Ellyn Rd

Bloomingdale, IL 60108, USA

Jugador individual
$200

Bienvenidos Agentes Libres: ¡Regístrese como individuo y lo asignaremos a un equipo! ¡Esta inscripción garantiza su lugar para un día completo de golf e incluye:

  • 18 Hoyos de Golf con carrito de golf compartido.
  • Ticket de Almuerzo para una comida informal durante su ronda.
  • Banquete de Cena con un delicioso buffet y un bar libre de dos horas de primera calidad.
Cuarteto
$800
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

Esta inscripción asegura cuatro golfistas comprometidos con un lugar en grupo para un día completo de golf e incluye lo siguiente para cada persona:

  • 18 Hoyos de Golf con carrito de golf compartido.
  • Ticket de Almuerzo para una comida informal antes de su ronda.
  • Banquete de Cena con un delicioso buffet y un bar libre de dos horas de primera calidad.
Banquete de ADULTOS SOLAMENTE
$75

¿No eres golfista o no puedes jugar al golf?

¡Únete a nosotros por la noche! 


Este boleto es para el banquete de cena posterior al golf e incluye:


BUFFET DE COSTILLAS Y POLLO

****** ¡TODO LO QUE PUEDA COMER! ****** 

  • Costillas de Cerdo a la Barbacoa
  • Pollo Asado
  • Alubias al Horno
  • Ensalada de Col Cremosa
  • Ensalada Fresca de Lechuga
  • Ensalada Americana de Patatas
  • Pan Francés y Mantequilla
  • Café Té Té Helado Refrescos

Bar Libre de 2 Horas: Disfrute de bebidas premium durante la hora del cóctel y la cena.


Networking: Una oportunidad para socializar con todos los asistentes al evento y golfistas.


Subasta en Vivo de Canastas: Incluye una amplia variedad de paquetes de canastas creativas organizadas por nuestras familias y partidarios locales. ¡Haga la oferta ganadora y llévese un premio!


Banquete de cena para 12 años y menores
$35

Este boleto permite a los asistentes más jóvenes (12 años y menores) unirse a las festividades nocturnas:

  • Bebidas Incluidas: Bebidas no alcohólicas ilimitadas (soda, jugo, agua).
DONACIÓN-🏆PLATINO
$500

¡Conviértete en un Donante MVP de Cooperstown!🏆

  • El logo de tu empresa en el Estandarte del Equipo, exhibido en cada juego durante toda la Temporada 2026.
  • Colocación prominente del logo en todos los materiales del evento del Torneo de Golf.
  • Reconocimiento verbal durante el evento.
  • Reconocimiento en los programas del evento.


DONACIÓN-🥇ORO
$250

¡Brille como la superestrella que es!

  • Logo en letreros y materiales del evento en el Torneo de Golf.
  • Reconocimiento verbal durante el evento.
  • Reconocimiento en programas del evento.



DONACIÓN-🥈 PLATA
$200

¡Golpee en la Plata!

  • ¡Ubicación de alta visibilidad! Su logo en letreros en el Carrito(s) de Bebidas.
  • Reconocimiento verbal durante el evento.
  • Reconocimiento en programas del evento.
⛳️ PATROCINADOR DE HOYO
$100

¡Sea el dueño del Hoyo!

  • El logo de su empresa se mostrará en letreros en uno de los hoyos de golf.
  • Reconocimiento verbal durante el evento.
  • Reconocimiento en programas del evento.
