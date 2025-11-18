Lombard Lightning Golf Outing Fundraiser

¿No eres golfista o no puedes jugar al golf?

¡Únete a nosotros por la noche!





Este boleto es para el banquete de cena posterior al golf e incluye:





BUFFET DE COSTILLAS Y POLLO

****** ¡TODO LO QUE PUEDA COMER! ******

Costillas de Cerdo a la Barbacoa

Pollo Asado

Alubias al Horno

Ensalada de Col Cremosa

Ensalada Fresca de Lechuga

Ensalada Americana de Patatas

Pan Francés y Mantequilla

Café Té Té Helado Refrescos

Bar Libre de 2 Horas: Disfrute de bebidas premium durante la hora del cóctel y la cena.





Networking: Una oportunidad para socializar con todos los asistentes al evento y golfistas.





Subasta en Vivo de Canastas: Incluye una amplia variedad de paquetes de canastas creativas organizadas por nuestras familias y partidarios locales. ¡Haga la oferta ganadora y llévese un premio!



