Lombard Lightning Golf Outing Fundraiser

Bloomingdale, IL 60108, USA
Bienvenidos Agentes Libres: ¡Regístrese como individuo y lo asignaremos a un equipo! ¡Esta inscripción garantiza su lugar para un día completo de golf e incluye:
Esta inscripción asegura cuatro golfistas comprometidos con un lugar en grupo para un día completo de golf e incluye lo siguiente para cada persona:
¿No eres golfista o no puedes jugar al golf?
¡Únete a nosotros por la noche!
Este boleto es para el banquete de cena posterior al golf e incluye:
BUFFET DE COSTILLAS Y POLLO
****** ¡TODO LO QUE PUEDA COMER! ******
Bar Libre de 2 Horas: Disfrute de bebidas premium durante la hora del cóctel y la cena.
Networking: Una oportunidad para socializar con todos los asistentes al evento y golfistas.
Subasta en Vivo de Canastas: Incluye una amplia variedad de paquetes de canastas creativas organizadas por nuestras familias y partidarios locales. ¡Haga la oferta ganadora y llévese un premio!
Este boleto permite a los asistentes más jóvenes (12 años y menores) unirse a las festividades nocturnas:
¡Conviértete en un Donante MVP de Cooperstown!🏆
¡Brille como la superestrella que es!
¡Golpee en la Plata!
¡Sea el dueño del Hoyo!
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!