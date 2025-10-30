Lone Star Young Marines Subasta Silenciosa

“Tarta al Comandante de la Unidad” item
“Tarta al Comandante de la Unidad”
$1

Puja inicial

Uno afortunado gana el derecho de lanzar una tarta de crema batida al Comandante de la Unidad.

Entrenamiento/Físico con el Oficial de Instrucción item
Entrenamiento/Físico con el Oficial de Instrucción
$1

Puja inicial

  • El ganador lidera una breve sesión de entrenamiento físico o rutina de instrucción con el Oficial de Instrucción.
  • Puede ser divertido: saltos, flexiones, o retos de obstáculos graciosos.
“Ser Comandante de la Unidad por un Día” item
“Ser Comandante de la Unidad por un Día”
$1

Puja inicial

  • El ganador experimenta lo que es liderar la unidad por un día: planificar una actividad corta, dar un discurso breve, quizás incluso asignar tareas divertidas.
  • Ideal para niños que quieren tener una experiencia de liderazgo.
Desafío al Estilo TikTok (¡Limpio!) item
Desafío al Estilo TikTok (¡Limpio!)
$1

Puja inicial

El ganador elige un baile o tendencia tonta pero sana para que los líderes lo hagan (grabado para diversión).

Vestir Ropa Civil durante un Ejercicio item
Vestir Ropa Civil durante un Ejercicio
$1

Puja inicial

Un día especial de privilegio (atuendo aprobado)

Asientos VIP en el Banquete item
Asientos VIP en el Banquete
$1

Puja inicial

Asientos decorados reservados para el ganador y su familia.

Bring Pogey Bait item
Bring Pogey Bait
$1

Puja inicial

The winner gets to bring Pogey Bait (junk food) to one drill for chow.

PT the Adults item
PT the Adults
$1

Puja inicial

The winner gets to PT the Adults during 1 drill.

