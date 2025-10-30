Lone Star Young Marines Subasta Silenciosa

Puja inicial
Uno afortunado gana el derecho de lanzar una tarta de crema batida al Comandante de la Unidad.
Puja inicial
Puja inicial
Puja inicial
El ganador elige un baile o tendencia tonta pero sana para que los líderes lo hagan (grabado para diversión).
Puja inicial
Un día especial de privilegio (atuendo aprobado)
Puja inicial
Asientos decorados reservados para el ganador y su familia.
Puja inicial
The winner gets to bring Pogey Bait (junk food) to one drill for chow.
Puja inicial
The winner gets to PT the Adults during 1 drill.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!