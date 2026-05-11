Organizado por

Longfellow Parents Association

Acerca de este evento

Material escolar Longfellow - Simplificado🙌🏻

Paquete de suministros para el aula de Kinder (la mochila no está incluida)
$20

¡Todos los suministros requeridos para el aula de tus niños entregados directamente a su aula!

Beca - Paquete de suministros para el aula de Kinder (sin mochila)
Gratuito

¡Todos los suministros requeridos para el aula de tus niños entregados directamente a su aula!

Paquete de suministros para el aula de 1er grado (la mochila no está incluida)
$20

¡Todos los suministros requeridos para el aula de tus niños entregados directamente a su aula!

Beca - Paquete de suministros para el aula de 1er grado (sin mochila)
Gratuito

¡Todos los suministros requeridos para el aula de tus niños entregados directamente a su aula!

Paquete de suministros para el aula de 2do grado (la mochila no está incluida)
$20

¡Todos los suministros requeridos para el aula de tus niños entregados directamente a su aula!

SCHOLARSHIP 2º Paquete de Aula (sin mochila)
Gratuito

¡Todos los suministros necesarios para el aula de tus peques entregados directamente en su aula!

Paquete de Suministros de Aula de 3er Grado (mochila no incluida)
$20

¡Todos los suministros necesarios para el aula de tus peques entregados directamente en su aula!

SCHOLARSHIP 3er Paquete de Aula (sin mochila)
Gratuito

¡Todos los suministros necesarios para el aula de tus peques entregados directamente en su aula!

Paquete de Suministros de Aula de 4to Grado (mochila no incluida)
$20

¡Todos los suministros necesarios para el aula de tus peques entregados directamente en su aula!

SCHOLARSHIP 4º Paquete de Aula (sin mochila)
Gratuito

¡Todos los suministros necesarios para el aula de tus peques entregados directamente en su aula!

Patrocinar los útiles escolares de un niño
$20

Cubre el costo de los útiles de otro niño.

Mochila
$10

¡Si quieres que vayamos de compras y elijamos una mochila para ti!

Beca - Mochila
Gratuito

¡Si quieres que vayamos de compras y elijamos una mochila para ti!

Añadir una donación para Longfellow Parents Association

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!