Material escolar Longfellow - Simplificado🙌🏻

Organizado por
Acerca de este evento
¡Todos los suministros requeridos para el aula de tus niños entregados directamente a su aula!
¡Todos los suministros requeridos para el aula de tus niños entregados directamente a su aula!
¡Todos los suministros requeridos para el aula de tus niños entregados directamente a su aula!
¡Todos los suministros requeridos para el aula de tus niños entregados directamente a su aula!
¡Todos los suministros requeridos para el aula de tus niños entregados directamente a su aula!
¡Todos los suministros necesarios para el aula de tus peques entregados directamente en su aula!
¡Todos los suministros necesarios para el aula de tus peques entregados directamente en su aula!
¡Todos los suministros necesarios para el aula de tus peques entregados directamente en su aula!
¡Todos los suministros necesarios para el aula de tus peques entregados directamente en su aula!
¡Todos los suministros necesarios para el aula de tus peques entregados directamente en su aula!
Cubre el costo de los útiles de otro niño.
¡Si quieres que vayamos de compras y elijamos una mochila para ti!
¡Si quieres que vayamos de compras y elijamos una mochila para ti!
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!