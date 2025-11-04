<p>Mírate bien, Siéntete bien, Haz el bien: Rifa Navideña</p>

Organizado por
Boleto de la Rifa de Nivel 1 Te inscribe en la rifa para tener 1 oportunidad de ganar uno de 4 premios que incluyen: paquete de cuidado de la piel, Serum Avanzado SkinMedica TNS, 1 Tratamiento gratuito de Botox/Dysport o 1 jeringa de 1 ml de Tratamiento de Relleno Dérmico de Ácido Hialurónico gratuito. Selecciona esto si deseas comprar una sola entrada para uno de los 4 premios de Nivel 1
Paquete de Nivel 1: Paga por 2 boletos de rifa y obtén un 3er boleto gratis. Cada compra de paquete de boletos te proporciona 3 entradas a la rifa para tener una mayor oportunidad de ganar uno de los 4 premios, incluyendo un paquete de cuidado de la piel, Serum Avanzado SkinMedica TNS, 1 Tratamiento gratuito de Botox/Dysport o 1 jeringa de 1 ml de Tratamiento de Relleno Dérmico de Ácido Hialurónico gratuito. Para este paquete-Compra 2 y llévate 3 selecciona esta opción si deseas comprar 2 o más boletos.
Gran Premio de Nivel 2: Compra un solo boleto para tener la oportunidad de ganar 1 año de Botox/Dysport gratuito, que incluye 4 tratamientos en un año calendario, con un máximo de 64 unidades de Botox o 192 unidades de Dysport por cada tratamiento.
Paquete de Boletos del Gran Premio de Nivel 2: Compra 1 paquete de boleto para obtener 3 entradas a la rifa para tener la oportunidad de ganar 4 tratamientos gratuitos de Botox o Dysport. Cada tratamiento incluye un máximo de 64 unidades de Botox o 192 unidades de Dysport. Selecciona esta opción si deseas comprar 2 o más boletos.”
