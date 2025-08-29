Looky Here Inc

Looky Here Inc

Looky Aquí Horario del Club de Riso

Horario del Club de Riso
$20

Los costos de Masters e Ink se calcularán después de la impresión. Los másters cuestan $5.50 cada uno y las impresiones cuestan 0.05 cada una.

Riso Print Lesson
$60

Basic instruction on our Riso typically takes one hour. If you would like to learn about color separation and photoshop, you will need to add ad least one more hour. Masters and Ink costs will be calculated after printing. Masters cost $5.50/ea and prints cost .05/ea

BYO paper !

Riso Print Service
$40

Prefer we handle the printing? We offer full-service Risograph print jobs at:

  • $40/hour (1-hour minimum)
  • $6 per master
  • $0.10 per impression/copy

Please use the additional donation space to add the additional masters and impression fees.

