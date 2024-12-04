LoveSetMatch

LoveSetMatch

LoveSetMatch Clases Intermedias de Belvedere

4914 E Cesar E Chavez Ave

Los Angeles, CA 90022

Tarifa de Inscripción Únicamente
$50

**Costo: las clases son gratuitas pero debe registrarse $50 por niño / adulto para toda la sesión de 8 semanas. Pedimos esta tarifa de inscripción para cubrir los costos de los equipos y mostrar su compromiso personal con el aprendizaje. Estas clases se basan en donaciones, así que únase a nosotros con su apoyo a la increíble educación de tenis y acondicionamiento físico para los desfavorecidos. ¡Lea acerca de nuestra misión. No hay clases de reposición ni reembolso de la inscripción. ¡Su generosidad significa mucho para nosotros! Solo para informar, todas las donaciones son finales.

