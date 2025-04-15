Clase para Principiantes LoveSetMatch Ladera Park

Solo pedimos una cuota de registro de $25 por niño o adulto para la sesión completa de un mes. Esta pequeña tarifa nos ayuda a cubrir los costos de la cancha y, más importante aún, muestra su compromiso personal para presentarse y aprender.
Estas clases son GRATUITAS basadas en donaciones, impulsadas por la pasión y su apoyo, por lo que cada poco nos ayuda a seguir brindando educación de tenis y fitness de alta calidad a comunidades desatendidas. 💛
Tenga en cuenta: dado que su registro se considera una donación, no hay clases de recuperación ni reembolsos, pero su generosidad realmente significa mucho para nosotros y mantiene esta misión en marcha.
¡Gracias por ser parte de la familia LoveSetMatch! 🫶🎾
Añadir una donación para LoveSetMatch
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!