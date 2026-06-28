LPS - 2026-2027 Dues

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Cubre el costo de la ceremonia de graduación de los estudiantes de último año, el portatítulos y la indumentaria de graduación (birrete, toga y borla).
Cubre el costo de la ceremonia de graduación de los estudiantes de último año, el portatítulos y la indumentaria de graduación (birrete, toga y borla). Este es un pago a plazos y requerirá que el saldo restante se abone en una fecha posterior.
Cubre el costo de la ceremonia de transición de fin de año y la vestimenta ceremonial (birrete, toga y borla).
Cubre el costo de la ceremonia de transición de fin de año y la vestimenta ceremonial (birrete, toga y borla). Este es un pago a plazos y requerirá que el saldo restante se abone en una fecha posterior.
Cubre el costo de la celebración de transición de cuarto grado.
Cubre el costo de la celebración de transición de cuarto grado.Este es un pago a plazos y requerirá que el saldo restante se abone en una fecha posterior.
Cubre el costo del birrete, la toga, la borla y el diploma de graduación.
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