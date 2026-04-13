Subasta silenciosa de LRGV

¿Alguna vez has querido probar el deporte de más rápido crecimiento en América? ¡Ahora es tu oportunidad! Este completo set de iniciación de pickleball tiene todo lo que necesitas para salir a la pista, incluidas palas, pelotas, una práctica bolsa de transporte y un libro de reglas fácil de leer. ¡Perfecto para principiantes o jugadores experimentados que buscan mejorar su juego!