Maine Democratic Socialists of America

Organizado por

Maine Democratic Socialists of America

Conferencia de Solidaridad de Maine

46 Cedar St

Lewiston, ME 04240, USA

Admisión general
$20

Disfruta del programa completo con acceso a todas las actividades principales.

Solidaridad
$50

¡Con esta compra de boletos, nos estás ayudando a cubrir los costos de alquiler de la sede, materiales y más para llevar a cabo este evento!

Cambiador
$100

¡Con esta compra de boletos, nos estás ayudando a cubrir los costos de alquiler de la sede, materiales y más para llevar a cabo este evento!

Ingresos bajos/fijos
$10
Añadir una donación para Maine Democratic Socialists of America

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!