Maliek Community Arts Foundation Inc & Maliek Dance Theater Present : WE ARE ONE

Organizado por
Acerca de este evento
Si estás aquí para moverte, ¡este es tu boleto! Toma tres clases emocionantes en un día, conoce nuevos bailarines y sumérgete en el ritmo.
Disfruta de acceso completo a tres talleres de baile inspiradores y un asiento garantizado en la presentación del espectáculo.
¡Este boleto es tu entrada a la experiencia del espectáculo!
¡No podemos esperar para celebrar contigo!
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!