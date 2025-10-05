Maliek Community Arts Foundation Inc

Maliek Community Arts Foundation Inc

Maliek Community Arts Foundation Inc & Maliek Dance Theater Present : WE ARE ONE

85 S Oxford St

Brooklyn, NY 11217, USA

Paquete de Clases Únicamente
$40

Si estás aquí para moverte, ¡este es tu boleto! Toma tres clases emocionantes en un día, conoce nuevos bailarines y sumérgete en el ritmo.

Clase + Boleto para Concierto
$50

Disfruta de acceso completo a tres talleres de baile inspiradores y un asiento garantizado en la presentación del espectáculo.

Boleto para Concierto
$20

¡Este boleto es tu entrada a la experiencia del espectáculo! 
¡No podemos esperar para celebrar contigo!

