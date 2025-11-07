MAMS PTO Sponsorship 2025-2026

Logotipo/enlace de la empresa en el sitio web, Reconocimiento en los boletines informativos del PTO, Certificado para exhibir en el lugar de la empresa, Reconocimiento en la publicación social "Gracias" del patrocinador.
Logotipo/enlace de la empresa en el sitio web, Reconocimiento en los boletines informativos del PTO, Certificado para exhibir en el lugar de la empresa, Reconocimiento en la publicación social "Gracias" del patrocinador.
Patrocinio Empresarial Plata
$250
Logotipo/enlace de la empresa en el sitio web, Reconocimiento en los boletines informativos de la PTO, Certificado para exhibir en el lugar de la empresa, Reconocimiento en la publicación social de "Gracias" del patrocinador, Anuncio semestral en las redes sociales, que incluye información de contacto comercial y enlace al sitio web.
Logotipo/enlace de la empresa en el sitio web, Reconocimiento en los boletines informativos de la PTO, Certificado para exhibir en el lugar de la empresa, Reconocimiento en la publicación social de "Gracias" del patrocinador, Anuncio semestral en las redes sociales, que incluye información de contacto comercial y enlace al sitio web.
Patrocinio Empresarial Oro
$500
Logotipo/enlace de la empresa en el sitio web, Reconocimiento en los boletines informativos del PTO, Certificado para exhibir en el lugar de la empresa, Reconocimiento en la publicación social de "Gracias" del patrocinador, Anuncio semestral en las redes sociales, que incluye información de contacto comercial y enlace al sitio web, espacio para mesas/publicidad en (1) evento del PTO durante el año escolar
Logotipo/enlace de la empresa en el sitio web, Reconocimiento en los boletines informativos del PTO, Certificado para exhibir en el lugar de la empresa, Reconocimiento en la publicación social de "Gracias" del patrocinador, Anuncio semestral en las redes sociales, que incluye información de contacto comercial y enlace al sitio web, espacio para mesas/publicidad en (1) evento del PTO durante el año escolar
Patrocinio Empresarial Platino
$1,000
Logotipo/enlace de la empresa en el sitio web, Reconocimiento en los boletines informativos del PTO, Certificado para exhibir en el lugar de la empresa, Reconocimiento en la publicación social de "Gracias" del patrocinador, Anuncio trimestral en las redes sociales, que incluye información de contacto comercial y enlace al sitio web, espacio para mesa/publicidad en ( 1) evento del PTO durante el año escolar, Patrocine un (1) evento del PTO
Logotipo/enlace de la empresa en el sitio web, Reconocimiento en los boletines informativos del PTO, Certificado para exhibir en el lugar de la empresa, Reconocimiento en la publicación social de "Gracias" del patrocinador, Anuncio trimestral en las redes sociales, que incluye información de contacto comercial y enlace al sitio web, espacio para mesa/publicidad en ( 1) evento del PTO durante el año escolar, Patrocine un (1) evento del PTO
Añadir una donación para Magnolia Middle School PTO
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!