Registro de béisbol juvenil de Mancos

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Acerca de este evento
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Tee Ball para niños de 6 años o menos. El 30 de abril es la fecha límite para que los niños pasen a 8U
Esta división es para jugadores menores de 8 años con contrato vigente antes del 30 de abril de este año.
This is coach pitch.
This division is for players that are 10 and under prior to April 30th of this year.
This is kid pitch.
Esta división es para jugadores menores de 13 años antes del 30 de abril de este año.
This is kid pitch.
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