Registro de béisbol juvenil de Mancos

Mancos Youth Baseball
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Tee Ball
$65

Tee Ball para niños de 6 años o menos. El 30 de abril es la fecha límite para que los niños pasen a 8U

8U
$95

Esta división es para jugadores menores de 8 años con contrato vigente antes del 30 de abril de este año.

This is coach pitch.

10u
$115

This division is for players that are 10 and under prior to April 30th of this year.

This is kid pitch.

13U
$125

Esta división es para jugadores menores de 13 años antes del 30 de abril de este año.

This is kid pitch.

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