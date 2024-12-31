Mardi Gras Jazz Fest Fundraiser 2025

¡Prepárate para una noche mágica de Nueva Orleans! Cada boleto desbloquea una deliciosa cena inspirada en Crescent City, completa con una bebida exclusiva, un delicioso postre y un acogedor café para tomar. Además, conseguirás cuentas y máscaras fabulosas, posarás en nuestra estación de imágenes y disfrutarás de los suaves sonidos de nuestra propia Durham High School Jazz Band. ¡Que pasen los buenos tiempos!

