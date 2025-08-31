"Rifa Anual de Hábitats de Arrecifes Marinos."

¡Gana una épica escapada a Puerto Rico para dos personas! Vuela a esta joya del Caribe con boletos de avión de ida y vuelta, recorre la isla con un alquiler de coche y relájate durante siete días y seis noches en un impresionante Airbnb. Disfruta de playas de clase mundial como Flamenco, camina por senderos frondosos en la selva tropical de El Yunque, rema en bahías bioluminiscentes brillantes y baila por las vibrantes calles históricas del Viejo San Juan. ¡Disfruta de mofongo, bebe piña coladas y explora icónicos fuertes y destilerías de ron. ¡La aventura y el paraíso te esperan, entra ahora!