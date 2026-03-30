Athziry Dia De Muertos Nfp

Ofrecido por

Athziry Dia De Muertos Nfp

Mercado

Mercado 2-3 de Mayo item
Mercado 2-3 de Mayo
$200

Espacio de Vendedor (8x8 ft)

Cada vendedor tendrá asignado un espacio de 8x8 ft, ideal para montar una mesa, mostrar productos y crear una experiencia atractiva para los asistentes.


  • El espacio NO incluye mesa, silla o carpa. Los vendedores deben traer su propia instalación.
  • Se permiten decoraciones siempre y cuando se ajusten al espacio asignado.
  • Los espacios se asignan para garantizar un flujo suave de visitantes.
  • Los horarios de montaje y desmontaje se proporcionarán antes del evento.



Nuestros mercados están cuidadosamente seleccionados para ofrecer una experiencia cultural y familiar con un fuerte tráfico peatonal, brindando a los vendedores la oportunidad de hacer crecer su marca y aumentar las ventas.


0

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!