Espacio de Vendedor (8x8 ft)
Cada vendedor tendrá asignado un espacio de 8x8 ft, ideal para montar una mesa, mostrar productos y crear una experiencia atractiva para los asistentes.
- El espacio NO incluye mesa, silla o carpa. Los vendedores deben traer su propia instalación.
- Se permiten decoraciones siempre y cuando se ajusten al espacio asignado.
- Los espacios se asignan para garantizar un flujo suave de visitantes.
- Los horarios de montaje y desmontaje se proporcionarán antes del evento.
Nuestros mercados están cuidadosamente seleccionados para ofrecer una experiencia cultural y familiar con un fuerte tráfico peatonal, brindando a los vendedores la oportunidad de hacer crecer su marca y aumentar las ventas.
Espacio de Vendedor (8x8 ft)
Cada vendedor tendrá asignado un espacio de 8x8 ft, ideal para montar una mesa, mostrar productos y crear una experiencia atractiva para los asistentes.
- El espacio NO incluye mesa, silla o carpa. Los vendedores deben traer su propia instalación.
- Se permiten decoraciones siempre y cuando se ajusten al espacio asignado.
- Los espacios se asignan para garantizar un flujo suave de visitantes.
- Los horarios de montaje y desmontaje se proporcionarán antes del evento.
Nuestros mercados están cuidadosamente seleccionados para ofrecer una experiencia cultural y familiar con un fuerte tráfico peatonal, brindando a los vendedores la oportunidad de hacer crecer su marca y aumentar las ventas.