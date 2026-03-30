Espacio de Vendedor (8x8 ft)

Cada vendedor tendrá asignado un espacio de 8x8 ft, ideal para montar una mesa, mostrar productos y crear una experiencia atractiva para los asistentes.





El espacio NO incluye mesa, silla o carpa. Los vendedores deben traer su propia instalación.

Se permiten decoraciones siempre y cuando se ajusten al espacio asignado.

Los espacios se asignan para garantizar un flujo suave de visitantes.

Los horarios de montaje y desmontaje se proporcionarán antes del evento.









Nuestros mercados están cuidadosamente seleccionados para ofrecer una experiencia cultural y familiar con un fuerte tráfico peatonal, brindando a los vendedores la oportunidad de hacer crecer su marca y aumentar las ventas.



